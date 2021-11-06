«Прошу принять мои искренние извинения»: модель Алена Ефремова о девичьем поцелуе у Кремля

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6 ноября 2021, 14:50 Турана Гулиева,

Фото: скриншот из видео у Вечного огня

В соцсетях активно распространяется видео с целующимися у Вечного огня девушками. На них посыпалось множество негативных комментариев. Не выдержав, одна из девушек попросила прощение: «Прошу принять мои искренние извинения за видео, созданное 3 года назад. Оно было снято без цели оскорбления и осквернения, не было никакой уничижительной интерпретации».



Ранее в СМИ говорилось о поиске СК авторов видео «элементами однополого полового акта».

Тут же подключился глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, назвав видео провокационным, попросил наказать девушек.



СК начал проверку по п 1. статьи 354 "осквернение символов воинской славы”.

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