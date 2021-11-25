Китайский портал Sohu назвал «настоящим комбайном смерти» российскую боевую машину «Терминатор-2»

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25 ноября 2021, 10:10

Боевая машина поддержки танков «Терминатор», MOD Russia / globallookpress.com

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2» представляет собой «настоящий комбайн смерти». Соответствующая характеристика данного оружия высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт Sohu пишет, что некоторое время назад в распоряжение уральской танковой дивизии официально поступила первая БМПТ «Терминатор-2». Ресурс указывает, что основное вооружение ее башни включает две 30-мм автоматические пушки 2А42 и спаренный с ними пулемет, который можно применять для борьбы с легкой бронетехникой и живой силой противника. По обе стороны башни расположены две пусковые установки противотанковых ракет «Атака».

Также БМПТ оснащена автоматизированной системой управления огнем, многоканальной системой прицеливания и высокоточной системой управления оружием.

Китайский портал назвал машину «настоящим комбайном смерти». Кроме того, в процитированной публикации предсказывается, что в будущем БМПТ «окажет неоценимую роль для российских танковых войск».

Как сообщалось ранее сегодня, бывший офицер армии США Брент Иствуд спрогнозировал, что после модернизации танк Т-72 превратится в «настоящего охотника-убийцу».

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