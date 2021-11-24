Аргументы Недели Общество 13+

Путин сообщил, когда испытал на себе назальную вакцину от COVID-19

, 15:43

Путин сообщил, когда испытал на себе назальную вакцину от COVID-19
Д. Логунов и В. Путин, Фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства рассказал, что на следующий день после ревакцинации испытал назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава российского государства призвал всех россиян проходить своевременно ревакцинацию от коронавируса.
Владимир Путин прошёл повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник Лайт» производства Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.
После прививки президент побеседовал с замглавы центра Денисом Логуновым.

Логунов рассказал Путину про назальную форму вакцины, которая на стадии испытания. Путин захотел принять участие в испытаниях.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Путин поддержал предложение продлить до года действие сертификата после заболевания COVID-19

Путин поддержал предложение продлить до года действие сертификата после заболевания COVID-19

Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал предложение вице-премьера, руководителя оперштаба по борьбе с распространением ковида Татьяны Голиковой продлить действие сертификата после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 с шести месяцев до одного года.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Общество

В мире

Политика

Общество

Общество

Политика

Политика

В мире