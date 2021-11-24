Путин сообщил, когда испытал на себе назальную вакцину от COVID-19
24 ноября 2021, 15:43
Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства рассказал, что на следующий день после ревакцинации испытал назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава российского государства призвал всех россиян проходить своевременно ревакцинацию от коронавируса. Владимир Путин прошёл повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник Лайт» производства Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. После прививки президент побеседовал с замглавы центра Денисом Логуновым.
Логунов рассказал Путину про назальную форму вакцины, которая на стадии испытания. Путин захотел принять участие в испытаниях.
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