Владимир Путин ревакцинировался от COVID-19

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22 ноября 2021, 08:24 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин прошёл повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник Лайт». В воскресенье, 21 ноября, после ревакцинации состоялась встреча Владимира Путина с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Денисом Логуновым.

Через два часа после ревакцинации президент чувствовал себя нормально.

Препараты для вакцинации от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт» разработаны Центром им. Гамалеи.

Путин сказал Логунову: «Сегодня по Вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку – «Спутником Лайт». Это уже называется ревакцинация».

Глава российского государства знает, что в НИЦЭМ разрабатывает назальную форму вакцины от ковида.

Логунов рассказал, что в ближайшее время планируется внедрить вакцину в новой форме в практику. Осталось провести через клинические исследования. Путин пожелал принять участие в эксперименте.

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