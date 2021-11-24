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Росздравнадзор Якутии нашел в WhatsApp группу антипрививочников, призывающих к насилию над врачами, и сообщил о ней в прокуратуру

, 15:47 Источник: Znak

Росздравнадзор Якутии нашел в WhatsApp группу антипрививочников, призывающих к насилию над врачами, и сообщил о ней в прокуратуру
WhatsApp, K. Schmitt /globallook.com

Якутский Росздравндзор обнаружил в WhatsАpp группу антипрививочников, в которой призывают к насилию над врачами. Чиновники передали сведения о группе в прокуратуру.

«Нас сильно обеспокоили заявления в группе, которые призывали к насильственным действиям в отношении врачей, если кому-то станет плохо от принятия вакцины. Это уже, знаете, выходит за всякие рамки. Собранная информация была передана в прокуратуру», — цитирует сотрудника территориального управления Росздравнадзора по Якутии издание News.ykt.ru.

Чиновники сообщили что в группе состоят около 250 человек. В мессенджере обсуждаются акции протеста, люди обмениваются информацией, как вести себя в случае отстранения от работы из-за отсутствия прививки.

«Некоторые члены сообщества даже выезжали в районы для агитации и „разъяснительной работы“ против прививок. Также им помогает юрист, который предлагает свои услуги, если у непривитого человека есть проблемы с полицией и административной комиссией. Вообще есть ощущение, что ими кто-то внешне управляет и спускает все эти документы и инструкции», — добавил сотрудник Росздравнадзора.

Ранее сегодня сообщалось, что регионы начали передавать в прокуратуру и следственный комитет данные о людях, которые в соцсетях ведут активную антипрививочную пропаганду. В настоящий момент передана информация о 37 антиваксерах из разных регионов страны. 

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