Росздравнадзор начал передавать в правоохранительные органы данные об антипрививочниках

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24 ноября 2021, 10:04 Источник: "Известия"

Вакцинация, Maksim Konstantinov/globallook.com

Регионы начали передавать в прокуратуру и следственный комитет данные о людях, которые в соцсетях ведут активную антипрививочную пропаганду. В настоящий момент передана информация о 37 антиваксерах из разных регионов страны.

Росздравнадзор распорядился о том, что с 1 ноября региональные подразделения ведомства должны искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных компаниях, и передавать информацию о них в правоохранительные органы. Особое внимание поручено уделить врачам-антипрививочникам. Антиваксерам может грозить уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации. Наказание по этой статье предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.

«Известия» узнали, что на данные момент в правоохранительные органы направлена информация о 37 антиваксерах из Карелии, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Томской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Якутии. Данными из Московского региона газета пока не располагает. Как сообщили в Росздравнадзоре, противников вакцинации вычисляли при помощи мониторинга региональных СМИ, соцсетей и мессенджеров.

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