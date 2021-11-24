Дохохломились до китайских матрёшек

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2021, 13:56

За 30 постсоветских лет в России исчезло около 200 народных художественных промыслов (НХП). Свободный рынок принёс не только свободу, но и китайский контрафакт.



Коронавирус усугубил ситуацию: встала выставочная и экскурсионная деятельность, сократился турпоток, около 35% промыслов по различным причинам не смогли воспользоваться господдержкой для пострадавших отраслей. В идеале поддержка направлена на повышение занятости населения, чтобы ремёсла сохранялись от отца к сыну, от мастера к подмастерью. Но даже знаменитой хохломской росписью ещё недавно занимались 1, 5 тыс. тружеников, осталось втрое меньше. В Богородском знаменитые игрушки делали 200 человек, а сегодня – 10.



Хохлома возникла 400 лет назад в глуши Нижегородской губернии в среде старообрядцев – они уж точно помощи у Москвы не просили. Ковернино, Заволжье, Семёнов – в этом треугольнике липовые болванки научились покрывать оловом, затем олифой и наконец после обжига – расписать алыми и чёрными цветами, ягодами и травами. При СССР промыслом занималось около 3 тыс. мастеров, а продукция почти полностью выкупалась госструктурами: на выставки, на продажу в «Берёзках», на подарки иностранным гостям. Сегодня помимо традиционных ложек, шкатулок и матрёшек расписывают ноутбуки, стулья и даже автомобили – от любых заказов отказываться не принято.



Крупнейшая фабрика «Хохломская роспись» ежегодно производит 50 тыс. матрёшек. Для сравнения: только в одном контейнере из Китая, задержанном таможенниками в Перми, обнаружили более 20 тыс. таких сувениров. Конечно, качеством и ручным трудом у китайцев и не пахнет, ведь настоящую хохлому надо 5 раз покрыть лаком и закалить в печи. Зато форма разборной куклы: красный сарафан, жёлтый платок и белый фартук – всё точь-в-точь.



В другом случае саратовская таможня «запалила» в местном магазине поддельные новогодние шары под гжель, хохлому и жостово. Похожим историям несть числа.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости