Фильм Михаила Ефремова стал победителем во всероссийском конкурсе роликов среди осужденных

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24 ноября 2021, 13:18 Источник: FONAR.TV

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov /globallook.com

Фильм «Евангелие от Федора», снятый по сценарию Михаила Ефремова, стал победителем в номинации «Лучший монтаж» на всероссийском конкурсе видеороликов, снятых осужденными.

Конкурс был приурочен к 200-летию Федора Достоевского и посвящался роману «Преступление и наказание».

Как рассказали в пресс-службе Белгородской митрополии, Ефремов и еще один осужденный, отбывающие наказание в Алексеевской колонии №4 Белгородской области, написали сценарий фильма. Актер принял активное участие в съемках. А роль Сони Мармеладовой сыграла его дочь, приславшая затем видео в колонию. В остальных ролях снялись осужденные, чьи судьбы, как сказали в митрополии, сходны с судьбой Родиона Раскольникова.

«Роман Достоевского «Преступление и наказание» привлекает особое внимание осужденных, так как писатель сам знал горькую участь арестанта, поэтому и глубокий смысл романа в том, что преступление это уже и есть наказание, и к настоящему исправлению и раскаянию можно прийти только через осознанное покаяние», — заявили в пресс-службе митрополии.

Напомним, что Михаила Ефремов признан виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце. Ему назначено 7,5 лет колонии общего режима.

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