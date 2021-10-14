Родные Михаила Ефремова будут просить Путина о помиловании актера
14 октября 2021, 09:33
Родственники Михаила Ефремова, отбывающего в колонии срок 7,5 лет по приговору о смертельном ДТП, намерены обратиться к президенту Владимиру Путину о помиловании. Об этом в эфире программы НТВ «Звезды сошлись» рассказала старшая сестра актера Анастасия.
По ее словам, они с Михаилом выстроили единственно возможный на сегодня план облегчения участи артиста — просить о помиловании. Скорее всего, автором обращения будет сама сестра. «Мне кажется, я напишу лучше», — сказала она.
Согласно нормам Конституции РФ и уголовного законодательства, помиловать гражданина имеет право только президент страны.
Напомним, в сентябре второй кассационный суд отказал Михаилу Ефремову в смягчении приговора.
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