Родные Михаила Ефремова будут просить Путина о помиловании актера

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14 октября 2021, 09:33

Актер Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Родственники Михаила Ефремова, отбывающего в колонии срок 7,5 лет по приговору о смертельном ДТП, намерены обратиться к президенту Владимиру Путину о помиловании. Об этом в эфире программы НТВ «Звезды сошлись» рассказала старшая сестра актера Анастасия.

По ее словам, они с Михаилом выстроили единственно возможный на сегодня план облегчения участи артиста — просить о помиловании. Скорее всего, автором обращения будет сама сестра. «Мне кажется, я напишу лучше», — сказала она.

Согласно нормам Конституции РФ и уголовного законодательства, помиловать гражданина имеет право только президент страны.

Напомним, в сентябре второй кассационный суд отказал Михаилу Ефремову в смягчении приговора.

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