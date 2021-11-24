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Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса в РФ в четыре-пять раз

, 07:48 Источник: ТАСС

Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса в РФ в четыре-пять раз
шприц, ампула, pixabay.com

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что РФ может за три месяца достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к COVID-19, если охват вакцинацией увеличится в четыре-пять раз.

По словам Александра Гинцбурга, лишь в этом случае в России "перестанут загибать пальцы по поводу очередной волны".

Отвечая на вопрос представителей СМИ, поможет ли внедрение системы QR-кодов в стране снизить заболеваемость к Новому году, директор Центра имени Гамалеи подчеркнул, что если она будет введена на федеральном уровне, то это даст определенный эффект.

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