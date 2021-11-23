Комитет по здравоохранению Ленобласти проверят сообщения о сделавшей себе операцию блокаднице

Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал проверку после информации о том, что пенсионерка самостоятельно сделала себе операцию из-за приостановки плановой помощи в больнице.
В ведомстве пояснили, что 90-летней женщине не могли провести плановую операцию, поскольку у нее были проблемы с анализами, затем у пенсионерки выявили новую коронавирусную инфекцию. Сейчас блокадница находится под присмотром врачей, ей оказывают необходимую помощь.
Отмечается, что у женщины диагностировали онкологическое заболевание, которое вызвало осложнение - асцит (брюшная водянка, когда в брюшной полости скапливается свободная жидкость). Пенсионерка испытывала сильный дискомфорт, она не могла нормально ходить, лежать и даже дышать.
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