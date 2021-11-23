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В России за сутки скончались 1 243 человека с COVID-19

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В России за сутки скончались 1 243 человека с COVID-19
скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 1 243 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, в Москве за прошедшие 24 часа скончались 96 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 76, в Краснодарском крае – 70. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 266 579 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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