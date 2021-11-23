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В России за сутки выявили минимальное количество случаев заражения коронавирусом с 19 октября – 33 996

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В России за сутки выявили минимальное количество случаев заражения коронавирусом с 19 октября – 33 996
тесты на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом нового типа. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что данный показатель стал минимальным с 19 октября.

Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. У 2 024 (6,0%) заболевших нет каких-либо без клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии на территории России выявили 9 400 835 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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