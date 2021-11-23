«Коммерсантъ»: в Минздраве РФ предложили изменить процедуру получения медсправок для водителей

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23 ноября 2021, 10:19 Источник: Коммерсантъ

руль, pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект новой процедуры получения медицинских справок для водителей. Соответствующую информацию предоставило утром во вторник, 23 ноября, издание "Коммерсантъ".

Проект, о котором идет речь, предполагает обязательные лабораторные исследования для водителей или кандидатов в водители "с клиническими признаками наркологических расстройств".

Проведение исследований будут назначать наркологи, которые заметили у людей следы уколов, слишком низкий пульс, сонливость, повышенную потливость, возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и прочие клинические признаки людей, использующих запрещенные вещества.

Автомобилистов, у которых заметят вышеуказанные признаки, направят на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ.

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