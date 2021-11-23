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«Коммерсантъ»: в Минздраве РФ предложили изменить процедуру получения медсправок для водителей

, 10:19 Источник: Коммерсантъ

«Коммерсантъ»: в Минздраве РФ предложили изменить процедуру получения медсправок для водителей
руль, pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект новой процедуры получения медицинских справок для водителей. Соответствующую информацию предоставило утром во вторник, 23 ноября, издание "Коммерсантъ".

Проект, о котором идет речь, предполагает обязательные лабораторные исследования для водителей или кандидатов в водители "с клиническими признаками наркологических расстройств".

Проведение исследований будут назначать наркологи, которые заметили у людей следы уколов, слишком низкий пульс, сонливость, повышенную потливость, возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и прочие клинические признаки людей, использующих запрещенные вещества.

Автомобилистов, у которых заметят вышеуказанные признаки, направят на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ.

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