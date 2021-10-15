Минэкономразвития выступило против предложения полиции лишать прав нездоровых водителей

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15 октября 2021, 13:43 Источник: РБК

ГИБДД, Alexey Bychkov/globallookpress.com

МВД внесло законопроект, по которому водителя могут временно лишить прав по состоянию здоровья. Минэкономразивтия составило отрицательное заключение на эти поправки, поскольку они противоречат законам.

Суть поправок МВД: если у водителя во время медосмотра или оказания ему медицинской помощи обнаружатся противопоказания к вождению, медики должны будут направить в полицию соответствующее сообщение, и действие его прав приостановят. Затем водителю придется пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Права восстановят, если первичный диагноз не подтвердится.

Минэкономразвития, давая заключение поправкам, указало, что по действующему закону «Об основах охраны здоровья» сообщение медицинской организации не может быть основанием для приостановления действия водительских прав. Для этого необходимо только полноценное медосвидетельствование. На основании этого ведомство предложило исключить поправку из законопроекта.

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