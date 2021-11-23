Эксперты заявили о завершении четвертой волны коронавирусной инфекции в России

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23 ноября 2021, 07:37 Источник: Коммерсантъ

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил об окончании четвертой волны пандемии в России. Такой вывод он сделал на основании данных ПЦР-тестирования.

«Мы работаем не только с физическими лицами, но и муниципальными заказчиками, поэтому видим, что в разгар эпидемии количество вызовов увеличивается. Поликлиники заказывают у нас больше ПЦР-тестов, потому что случается больше выходов врачей к амбулаторным пациентам. Также люди, которые заболевают, самостоятельно обращаются за тестированием. Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает,- это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов»,- пояснил эксперт.

Отмечается, что в Москве за минувшую неделю доля положительных проб сократилась с 5% до 4%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - с 3% до 1% и в ЦФО - с 10% до 8%. При этом в среднем по России в период с 15 по 22 ноября количество положительных ПЦР-тестов упало до 6%.

Исаев считает, что четвертая волна в России оказалась самой короткой. По его словам, небольшой подъем заболеваемости коронавирусом начался в середине сентября, пик пришелся на октябрь, а во второй половине ноября зафиксирован спад.

С ним согласился молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов, но назвал более важным показателем - количество новых смертей в день. Ученый добавил, что четвертая волна была «самой жесткой». Он уточнил, что с каждой новой волной в РФ растет летальность, хотя число суточных случаев заражения «сопоставимое».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что Россия «пропустила» одну волну пандемии COVID-19 весной.

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