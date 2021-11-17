Аргументы Недели Общество 13+

Попова заявила о «пропущенной» волне коронавируса нового типа в России весной

, 20:00 Источник: РИА "Новости"

Попова заявила о «пропущенной» волне коронавируса нового типа в России весной
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в среду, 17 ноября, что Россия "пропустила" одну волну пандемии COVID-19. По словам главы ведомства, ограничительные меры, введенные в стране, дали эффект.

Анна Попова отметила, что после осенне-зимнего подъема заболеваемости коронавирусом нового типа в прошлом году была зафиксирована стабилизация ситуации – этот период длился почти полгода, до июня.

По словам главы Роспотребнадзора, это яркий пример того, что ограничительные меры не фармацевтического характера, если они принимаются в срок и правильно, дают существенный результат.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Мурашко заявил, что в России проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против COVID-19

Мурашко заявил, что в России проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против COVID-19

В России в настоящий момент проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

Здоровье

Экономика

В мире

Общество

Политика