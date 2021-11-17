Попова заявила о «пропущенной» волне коронавируса нового типа в России весной

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17 ноября 2021, 20:00 Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в среду, 17 ноября, что Россия "пропустила" одну волну пандемии COVID-19. По словам главы ведомства, ограничительные меры, введенные в стране, дали эффект.

Анна Попова отметила, что после осенне-зимнего подъема заболеваемости коронавирусом нового типа в прошлом году была зафиксирована стабилизация ситуации – этот период длился почти полгода, до июня.

По словам главы Роспотребнадзора, это яркий пример того, что ограничительные меры не фармацевтического характера, если они принимаются в срок и правильно, дают существенный результат.

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