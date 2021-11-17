Попова выразила мнение о необходимости прививаться от гриппа всем переболевшим COVID-19

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17 ноября 2021, 18:08 Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вечером в среду, 17 ноября, выразила мнение, что всем гражданам страны, которые переболели коронавирусом нового типа, следует сделать прививку от гриппа.

По словам Анны Поповой, это необходимо делать потому, что такие люди входят в группу риска.

Напомним, ранее сегодня глава Роспотребнадзора сообщила, что все пациенты с признаками ОРВИ на территории страны должны будут обязательно проходить тестирование на коронавирус нового типа. Уточняется, что соответствующее постановление уже принято.

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