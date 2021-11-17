Аргументы Недели Здоровье 13+

Попова выразила мнение о необходимости прививаться от гриппа всем переболевшим COVID-19

, 18:08 Источник: ТАСС

Попова выразила мнение о необходимости прививаться от гриппа всем переболевшим COVID-19
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вечером в среду, 17 ноября, выразила мнение, что всем гражданам страны, которые переболели коронавирусом нового типа, следует сделать прививку от гриппа.

По словам Анны Поповой, это необходимо делать потому, что такие люди входят в группу риска.

Напомним, ранее сегодня глава Роспотребнадзора сообщила, что все пациенты с признаками ОРВИ на территории страны должны будут обязательно проходить тестирование на коронавирус нового типа. Уточняется, что соответствующее постановление уже принято.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Мурашко заявил, что в России проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против COVID-19

Мурашко заявил, что в России проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против COVID-19

В России в настоящий момент проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

Здоровье

Экономика

В мире

Общество

Политика

В мире