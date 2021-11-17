Попова заявила, что все пациенты с симптомами ОРВИ в России будут проходить тестирование на COVID-19

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17 ноября 2021, 17:14 Источник: РИА "Новости"

градусник, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 17 ноября, сообщила, что все пациенты с признаками ОРВИ на территории страны должны будут обязательно проходить тестирование на коронавирус нового типа.

Анна Попова в ходе совещания с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, которое состоялось ранее сегодня, уточнила, что все пациенты с симптомами острой респираторной вирусной инфекции в обязательном порядке должны будут проходить обследование, чтобы выяснить, нет ли у них COVID-19.

По словам главы Роспотребнадзора, соответствующее постановление к настоящему моменту принято.

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