Попова заявила, что все пациенты с симптомами ОРВИ в России будут проходить тестирование на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 17 ноября, сообщила, что все пациенты с признаками ОРВИ на территории страны должны будут обязательно проходить тестирование на коронавирус нового типа.
Анна Попова в ходе совещания с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, которое состоялось ранее сегодня, уточнила, что все пациенты с симптомами острой респираторной вирусной инфекции в обязательном порядке должны будут проходить обследование, чтобы выяснить, нет ли у них COVID-19.
По словам главы Роспотребнадзора, соответствующее постановление к настоящему моменту принято.
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