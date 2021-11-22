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Гинцбург: у привитых назальной вакциной от коронавируса будет «стерильный иммунитет»

, 22:47

Гинцбург: у привитых назальной вакциной от коронавируса будет «стерильный иммунитет»
пипетка, фото: pixels.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что привитый дополнительно назальной вакциной против новой коронавирусной инфекции не будет переносчиком болезни.

«… мы не только дополнительно обезопасим себя… у таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя»,- пояснил микробиолог в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас нельзя гарантировать, что у привитого не оседает вирус в носоглотке и на гландах. Гинцбург добавил, что использование назальной вакцины поставит еще один барьер для проникновения COVID-19 в организм.

Ранее Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусной инфекции у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.

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