Гинцбург: у привитых назальной вакциной от коронавируса будет «стерильный иммунитет»

Аргументы Недели → Общество 13+

22 ноября 2021, 22:47

пипетка, фото: pixels.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что привитый дополнительно назальной вакциной против новой коронавирусной инфекции не будет переносчиком болезни.

«… мы не только дополнительно обезопасим себя… у таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя»,- пояснил микробиолог в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас нельзя гарантировать, что у привитого не оседает вирус в носоглотке и на гландах. Гинцбург добавил, что использование назальной вакцины поставит еще один барьер для проникновения COVID-19 в организм.

Ранее Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусной инфекции у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости