Гинцбург сообщил, что антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше

Аргументы Недели → Общество 13+

22 ноября 2021, 21:44

вакцина, фото: pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что антитела к новой коронавирусной инфекции у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.

«В результате клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 17-12 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V"»,- пояснил эксперт в эфире телеканала "Россия 24".

Гинцбург уточнил, что вакцина для подростков представляет собой «Спутник V», разведенный в пять раз.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев перечислил особенности вакцины от COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости