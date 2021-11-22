Гинцбург сообщил, что антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше
22 ноября 2021, 21:44
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что антитела к новой коронавирусной инфекции у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.
«В результате клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 17-12 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V"»,- пояснил эксперт в эфире телеканала "Россия 24".
Гинцбург уточнил, что вакцина для подростков представляет собой «Спутник V», разведенный в пять раз.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев перечислил особенности вакцины от COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет.
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