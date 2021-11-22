Кадыров предложил указывать в СМИ национальность всех преступников

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22 ноября 2021, 22:31

Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал внесенный в Госдуму проект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника в СМИ.

«Ладно, если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только за ... Тысячи преступлений по всей России чуть ли не каждый день: изнасилования, домогательства до несовершеннолетних, убийства, грабежи, кражи, угоны, разбои, побои, каннибализм и другие. Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?» - написал он в своем Телеграм-канале.

Кадыров предлагает указывать в информационных материалах национальности всех преступников. Он призывает таким способом паказать, как работает «пресловутая свобода с лова», о которой начали сейчас говорить.

«Звучат какие-то неуместные отсылки на свободу слова, цензуру, на некое вырванное из общей массы узкое общественное мнение, просьбы не учить их работать. Хотите абсолютнейшую свободу слова? Вперед! С завтрашнего дня называйте всех»,- продолжил Кадыров.

Ранее по этому вопросу высказались в Кремле,

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