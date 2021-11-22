Гинцбург сообщил о готовности Центра имени Гамалеи подать документы в Минздрав для исследования детской вакцины от коронавируса

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22 ноября 2021, 21:32 Источник: ТАСС

вакцина, фото: pixels.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что после одобрения вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет центр намерен подать документы в Министерство здравоохранения РФ для проведения клинических исследований препарата для детей от 6 до 11 лет.

«Как мы получим одобрение на те исследования, которые мы провели для этой группы детей, то это позволит, с одной стороны, использовать этот препарат в гражданском обороте, естественно, с полного согласия не только ребенка, но и его родителей. А также позволит нам подать следующий уже готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата, "Спутника V", разведенного в определенное количество раз, для исследования на группе детей в возрасте от шести лет»,- пояснил он.

Гинцбург добавил, что темпы вакцинации необходимо увеличить в 3-4 раза, поскольку пандемия закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал о вакцине против коронавирусной инфекции для подростков.

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