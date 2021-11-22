В iPhone 12 и 12 Pro нашли проблему аппаратного характера

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22 ноября 2021, 17:58

Iphone, фото: pixels.com

Компания Apple обнаружила дефект в iPhone 12 и 12 Pro и готова предложить владельцам смартфонов бесплатный ремонт. Неисправность официально признали в штаб-квартире в Купертино.

В компании пояснили, что проблема носит аппаратный характер - на некоторых смартфонах разговорный динамик перестает функционировать во время звонков. В таком случае требуется замена разговорного спикера, поскольку программным способом его реанимировать невозможно.

Сервисная кампания распространяется на iPhone 12 и 12 Pro, которые были выпущены с октября 2020 года по апрель 2021 года. Владельцев с проблемными смартфонами будут обслуживать бесплатно в авторизованном сервисе Apple.

Отмечается, что бесплатный ремонт будет доступен по всему миру, однако Apple оставляет за собой право "ограничивать обслуживания в зависимости от страны, в которой была совершена покупка".

Ранее сообщалось, что Apple разрешит сторонним сервисным центрам ремонтировать iPhone.

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