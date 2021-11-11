Face ID не пострадает: Apple упростит ремонт iPhone
11 ноября 2021, 08:50 Анастасия Иванова
Компания Apple заявила, что разрешит сторонним сервисным центрам ремонтировать iPhone.
В Apple отреагировали на новости о том, что замена дисплея iPhone 13 является крайне сложной процедурой и практически невозможна в кустарных условиях. Также в таком случае потребитель может лишиться биометрического сенсора Face ID — это связано с необходимостью переноса микроконтроллера. В компании сообщили, что в будущем упростят ремонт новых смартфонов.
В их заявлении говорится, что при стороннем ремонте iPhone не придется переносить микроконтроллер со старого дисплея на новый. В подобных обстоятельствах функция Face ID не будет отключена. Данная возможность появится после выхода одного из будущих обновлений iOS 15.
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