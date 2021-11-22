Диетолог Ольга Григорьян призвала не горевать по красной икре и заменить её полезными продуктами

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22 ноября 2021, 14:44 Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

Диетолог Ольга Григорьян призвала россиян не горевать по красной икре, которая подорожала перед Новым годом, и заменить этот деликатес полезными продуктами. Красная икра в России подорожала до исторического максимума, превысив отметку пять тысяч рублей за один килограмм.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» врач-диетолог Ольга Григорьян посоветовала заменить икру рыбой.

По словам специалиста по питанию, красная икра не очень полезный продукт, а рыбные жиры содержатся и в тушке рыбы, и в печени трески. Ольга Григорьян отметила, что икра не только продукт высокой калорийности, но ещё и солёная. Особенно она не очень показана людям с гипертонией, склонным к стрессам.

Диетолог напомнила, что необходимая для организма людей омега больше всего содержится в селёдке.

Григорян считает, что популярное у россиян блюдо сельдь под шубой полностью заменит и восполнит все дефициты в питании.

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