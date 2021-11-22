Профессор, вирусолог Алексей Аграновский: самоликвидация «дельта»-штамма коронавируса противоречит вирусной эволюции

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22 ноября 2021, 13:26 Источник: Вечерняя Москва

Ludek Perina, globallookpress.com

Российский учёный Алексей Аграновский прокомментировал заявления японского учёного-генетика Итуро Иноуэ о самоликвидации в Японии «дельта»-штамма коронавируса. Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биофака МГУ, заявил, что самоликвидация РНК-вируса из-за мутаций противоречит принципам вирусной эволюции.

Профессор Аграновский сказал в интервью "Вечерней Москве": "Если новый штамм накопил неблагоприятные для вируса мутации, то каким образом он мог выжить? Этот вопрос остается без ответа. «Плохие» штаммы не выживают".

По словам вирусолога, если японские учёные нашли что-то важное, то пока нужно подождать публикаций в рецензируемых журналах, так как по пересказам СМИ судить об этом трудно.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн также высказывал мнение, что самоликвидация «дельты» маловероятна, но, с его точки зрения, сценарий ученых из Японии имеет рациональное зерно.

В Японии заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался. Издание Japan Times написало о самоуничтожении этого штамма коронавируса и снижении числа новых случаев заболевания со ссылкой на профессора Национального института генетики Итуро Иноуэ.

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