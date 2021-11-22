Честно и принципиально охранять опасно

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22 ноября 2021, 12:01 Николай ТОНОРОВ

Когда говорят про решение вопросов обеспечения безопасности в учебных заведениях, одним из первых называется усиление и улучшение охраны. Но кейс, полученный нами из Астрахани, прямо говорит о том, что работа по улучшению охраны чревата большими неприятностями.

Но обо всем по порядку.

Эта астраханская история началась в 2016 году, когда в области представителями частных охранных организаций было создано Астраханское Региональное Отраслевое Объединение Работодателей в Сфере Охраны и Безопасности Федерального Координационного Центра Руководителей Охранных Структур (РООР ФКЦ «Астрахань», далее РООР). Цели объединения - содействие государству в наведении порядка в сфере частной охранной деятельности и повышения качества охранных услуг.

Возглавляет это объединение Федор Клочков, который подошел к делу со знанием специфики и принципиальностью. РООР стало мониторить портал госзакупок «zakupki.gov.ru», выявляя как возможных недобросовестных поставщиков по государственным/муниципальным контрактам (в том числе по охране учебных заведений и организаций здравоохранения), так и недобросовестных Заказчиков таких контрактов.

По результатам мониторинга РООР неоднократно направляло в органы прокуратуры, полиции, налоговые органы Астраханской области информацию о возможных существенных нарушениях отдельными охранными предприятиями исполнения этих контрактов и о возможных фактах хищения бюджетных средств за, якобы, оказание охранных услуг.

Более подробно о том, какие нарушения со стороны недобросовестных коллег по цеху были выявлены РООР, можно почитать в статье информационно-аналитического издания «Российский репортер» «Как в Астрахани бизнес «регулируют», из которых следует, что некоторые охранные организации получают государственные/муниципальные контракты благодаря существенному снижению цены по ним, исполнение которых становится возможным из-за грубых нарушений действующего законодательства.

Это неуплата налогов, нарушение трудовых прав работников и предоставление услуг ненадлежащего качества: количество работников, должное быть согласно госконтрактам одно, а фактически — меньше положенного, потому что либо охранников в организации нет, либо на охрану выставляются лица, не имеющие лицензии, не прошедшие нужной подготовки.

Но, по странному стечению обстоятельств по обращениям РООР правоохранительными и контролирующими органами никаких существенных мер к нарушителям закона до настоящего времени не принято. Однако внимание на себя власть имущих Клочков обратил.

Тот же «Российский репортер» с августа этого года делает цикл публикаций, в которых прямо называет «причиной прессинга со стороны астраханских налоговиков» принципиальность Клочкова по обнародованию нарушений на огромном рынке госзакупок.

Долгое время предприятия, входящие в РООР, успешно отбивались от претензий УФНС по Астраханской области. Дело дошло даже до того, что УФНС России по Астраханской области направило материалы в правоохранительные органы для проведения ими процессуальной проверки в отношении членов РООР. «Результатом проверки стал отказ в возбуждении уголовного дела. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела проверено прокуратурой Астраханской области, оснований для его отмены не имеется» («Российский репортер»).

Но ФНС продолжает «прессинг»:

«В декабре 2020 г. сотрудниками налоговых органов Астраханской области, без каких-либо оснований и в нарушение требований налогового законодательства, назначена выездная налоговая проверка в отношении членов РООР.

В ходе которой в помещениях как самого РООР, так и его членов в течение суток проводились, так называемые, мероприятия налогового контроля, а фактически, «назовем вещи своими именами, ОБЫСК.

Данные мероприятия проводились с грубейшими нарушениями законодательства» («Российский репортер»).

Пострадавшие от незаконных действий налоговой организации подали иски в Арбитражный суд Астраханской области.

Российский репортер рассказывает об этих процессах:

«Попавшие под пресс налоговиков организации пытаются добиться если не справедливости, то правды. Но пока — безуспешно».

Естественно для нашего времени, судом стали приниматься решения не в пользу представителей бизнеса. Ни для кого не секрет, что зачастую для судей не существует вариантов признать очевидные нарушения и ошибки государственных структур. Граждане и частные организации могут годами искать правды, но так её и не найти. Похоже, это тот самый случай, когда на справедливое решение суда надеяться не приходится».

«АН» попросили Федор Клочкова прокомментировать эти судебные решения:

«Налоговым кодексом запрещена выемка в ночное время. Но судья Сафронова Ф.В. по делу №А06-2227/2021 оправдала изъятие документов до 5 часов утра тем, что, по её мнению, время составления протокола выемки, упаковывания изъятого, не входит в выемку. То есть, по мнению судьи, законодатель прямо запретил делать выемку ночью, но разрешил ночью её протоколировать. Следуя этой логике, получается, что можно и допрашивать, составляя протокол всю ночь.

Налоговики, проверяя 4 организации, одновременно провели осмотр и выемку, при чём, как в отношении проверяемых, так и не проверяемых организаций.

По-моему, такие действия являются обыском. Только обыск налоговая проводить не может.

При этом, фактически совершив одно действие, составили ВОСЕМЬ протоколов этих действий, из которых следует, что они совершены одними и теми же лицами, в одно и то же время, и, ГЛАВНОЕ, с изъятием одного и того же. Это же абсурд.

Не менее абсурдным является вывод судьи о том, что налоговая служба не знает заранее перечень подлежащего изъятию, поэтому не может указать в постановлении о выемке конкретный перечень подлежащего изъятию.

Но, как тогда как можно выполнить требование ч. 4 ст.94 НК РФ, согласно которой должностное лицо налогового органа предлагает лицу, у которого производится выемка документов и предметов, добровольно их выдать? Отсутствие перечня изымаемого, по меньшей мере, фактически делает бессмысленным такое предложение.

Судья установил факт изъятия документов, не имеющих отношения к налоговой проверке (нарушение п.5 ст.94 НК РФ), но виновным в этом нарушении суд посчитал … проверяемые организации, якобы, не обеспечивших налоговикам возможность отделить нужное от не нужного. Получается, что сотрудники налоговых органов в процессе выемки, если не желают самостоятельно отделить нужное им от не нужного, могут забрать всё, что им угодно.

Такие действия, в любом цивилизованном обществе, квалифицируются как произвол. Но страшнее, когда эти действия признаются судом законными, значит произвол становится нормой, что противоречит принципам правового государства, каким провозглашена Россия её Основным Законом - Конституцией.

К не менее интересным выводам пришёл арбитражный суд по делу №А06-2349/2021.

Суть претензий ООО «Форштат» к налоговой в том, что во время вышеописанных событий произвели осмотр и выемку и у него, изъяв не только документы и предметы, но и информацию с компьютеров, при том, что в отношении него налоговая проверка не проводилась.

По этому делу суд также отказал заявителю, что не удивительно, т.к. рассматривала дело всё та же судья Сафронова Ф.В.

Судья решила, что раз юридический адрес ООО «Форштат» совпадает с юридическим адресом проверяемых организаций, поэтому выемка документов и у него проведена правомерно.

А то, что согласно постановлениям выемка должна была быть произведена у конкретных, других организаций, что по этому адресу зарегистрированы и другие организаций судью не смутило. Да и вообще. Разве нахождение разных организаций в одних и тех же помещениях давало право налоговой делать выемку у непроверяемых организаций?

Из решения следует, что, цитата: «Суд учитывает, что в офисах проверяемых налогоплательщиков изъяты не только документы Заявителя, но и других организаций …» Получается, что ООО «Форштат» и проверяемые организации находятся в одних и тех же помещениях, но документы изъяты в помещениях проверяемых налогоплательщиков.

Видимо с логикой здесь что-то не так.

Далее, из этого решения судьи следует:

- 7 организаций, включая ООО «Форштат», находятся по одному адресу в одних помещениях, но только у 4 проверяемых организаций изымались папки с документами без описания из-за их большого количества. И при этом налоговая возвращала документы по деятельности и ООО «Форштат», и других не проверяемых организаций, не связанных с деятельностью проверяемых (откуда они взялись у налоговой?).

- с компьютеров скопирована информация в отношении ООО «Форштат», которая, цитата: «необходима для установления реальной картины по ведению финансово-хозяйственной деятельности проверяемых лиц» (т.е. все-таки установлен факт изъятия информации ООО «Форштат», тогда почему в признании незаконности этого изъятия отказано?).

И таких логических нестыковок в решении судьи Сафроновой Ф.В. по делу №А06-2349/2021 масса».

Мы часто слышим слова: «Сила закона в его исполнении», но, к сожалению, в последнее время, они так и остаются словами.

Законом установлена четкая и последовательная процедура формирования доказательств о совершении нарушений, их соответствующего оформления, которые являются основой для принимаемого решения. Любой орган власти, в т.ч. и налоговый орган, вправе ссылаться только на те документы и иные сведения, которые получены им в рамках законодательно установленной процедуры. Иначе получается замкнутый круг, в котором для выявления нарушений законов, нарушаются законы.

В начале декабря будут рассмотрены жалобы ООО «ФОРШТАТ» и ООО ОА «Беркут» на указанные решения арбитражного суда Астраханской области 12 арбитражном апелляционным судом (г. Саратов), который, надеемся, и внесёт ясность, устранив логические неувязки, и дав оценку действиям налоговиков с точки зрения закона, а не его вольных интерпретаций. «АН» будет следить за ходом этих дел.

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