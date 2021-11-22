Врач-невролог Тургунхужаев объяснил причину одного из последствий COVID-19 - появляющихся во всём теле болей

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22 ноября 2021, 10:09

фото: pixabay.com

Многие люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, жалуются на разные последствия, в том числе на боли в теле. Порядка 10 процентов пациентов, перенесших заболевание COVID-19 разной степени тяжести, рассказывают лечащему врачу о мигрирующих болях.

Врач-невролог Ойбек Тургунхужаев в интервью радио Sputnik рассказал, что заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног, называется фибромиалгия.

Как объяснил доктор Тургунхужаев, в головном мозге человеа есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Он привел пример, человек ударился пальцем о тумбочку, ощутил боль, через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система.

По словам невролога, после COVID-19 эта система может не работать. Коронавирусная инфекция может провоцировать изменения в функционировании эндокринной, эмоциональной и противоболевой систем.

Врачи для лечения болей применяют две группы препаратов: противоэпилептические и антидепрессанты, обладающие обезболивающим действием. В некоторых ситуациях назначается ЛФК и проводится психотерапия хронической боли.

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