В Ростовской области умерли после отравления две девочки-сестры, четверо их родственников в реанимации

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22 ноября 2021, 07:32 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Ростовской области в воскресенье, 21 ноября, после отравления скончались две девочки, проживающие в приёмной семье в станице Бессергеневской Октябрьского района. Четыре человека из этой семьи были госпитализированы и находятся в реанимации местной больницы.

Следственным отделом по г. Новошахтинск СУ СКР по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По данным СКР, 21 ноября фельдшер фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской сообщила в полицию, что в частном доме обнаружена мертвой семилетняя девочка. Её восьмилетнюю сестру увезли в больницу с симптомами отравления. Там школьница скончалась.

Вчера вечером двое взрослых и двое несовершеннолетних детей находились в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом.

Следователи, криминалисты во главе с руководством следственного управления работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Недавно в Подмосковье угарным газом отравилась семья топ-менеджера Кирилла Егорова.

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