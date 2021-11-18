Топ-менеджер «Мособлгаза» Кирилл Егоров мог умереть, отравившись в своём доме газом

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18 ноября 2021, 11:25 Источник: СКР

фото с сайта СКР

Заместитель гендиректора предприятия "Мособлгаз" Кирилл Егоров мог умереть, отравившись в своём доме угарным газом. Кириллу Егорову было 34 года.

Дом в коттеджном поселке недалеко от подмосковного города Домодедово, в котором жил Кирилл Егоров с женой и двумя пятилетними сыновьями, был приобретён не так давно, - сообщает "МК".

По данным СКР, 16 ноября в частном доме, расположенном в одном из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В бессознательном состоянии находились его супруга и двое детей. Один из малышей, придя в сознание, рассказал бригаде "скорой", что семья вернулась с отдыха из Египта. Там недомогание почувствовал сначала один из детей, позже рвота началась и у остальных членов семьи.

Следователями по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых погиб мужчина, а также были госпитализированы его супруга и двое детей. Расследованием дела занимаются наиболее опытные сотрудники ГСУ СК России по Московской области.

Они выяснили, что согласно полученным предварительным результатам эксперта, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом. Следователями и криминалистами с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования проведен дополнительный осмотр дома, в ходе которого изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход. По изъятым ранее продуктам питания и напиткам проводятся химические исследования.

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