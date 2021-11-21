Улита Миннауки

Неспешное как улитка, Минобрнауки спустя 19 дней после ареста НИС «Академик Иоффе» рассказало, что вытащит и, конечно, спасет всех. Если арест судна затянется. Но самое главное: ура, товарищи! – создана комиссия, которая досконально изучит вопрос. Вот именно это и пугает!
Так как, цитируем сообщение пресс-службы Миннауки: «Комиссию возглавили заместители министра Алексей Медведев и Петр Кучеренко». Г-н Медведев, закаленный боец ещё со времен, когда всей наукой в стране рулил студент-заочник Михаил Котюков. Именно при нем, Медведеве, ежегодно вначале продлевались договоры фрахта «Академика Иоффе», а затем внезапно расторглись. Вследствие чего и произошел арест. То есть: г-н Медведев будет проверять действия г-на Медведева!
Официальный вопрос Минобрнауки:
- В период фрахтования НИС «Академик Иоффе» и «Академик Вавилов» сторонними организациями требовалось ли на эти действия какое-либо разрешение комиссии /департаментов, иных административных единиц/ ФАНО, а затем Миннауки?
- Если да, то каких именно? За чьей подписью были даны такие разрешения? На основании какого официального решения в 2019 году договор фрахта не был продлен? Кто из заместителей министра курировал научный флот с 2013 по сегодняшний день?
- Если нет, то почему в течение пяти лет (с 2013 года, когда было образовано ФАНО) в агентстве, а затем и МОН не знали (?) о том, что два крупнейших научных судна России отданы во фрахт третьей стороне? Как это возможно?
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- В сообщениях СМИ, со ссылкой на пресс-службу говорится о том, что «Академик Иоффе», цитирую: «принадлежит» Институту океанологии РАН. Открываем Морской регистр РФ и читаем: «собственник: Российская Федерация». Оператор, действительно, ИО РАН. Также согласно ФЗ о реформе РАН, все имущество, которое раньше находилось в распоряжении РАН, а также Академии сельхознаук (РАСХН) и Академии медицинских наук (РАМН) перешли под контроль ФАНО. А в состав имущества РАН входили «здания, сооружения, оборудование, приборы, суда научно-исследовательского флота, транспортные средства, средства связи и другое имущество, обеспечивающее деятельность и развитие академии и подведомственных ей организаций…»
Так кому на самом деле на правах собственности принадлежит научный флот России? Кто принимает конкретные решения по каким-либо действиям с ним? Кто является оператором доведения государственных финансовых ресурсов до флота? Чья, например, подпись стоит под выделением денег на ремонт судов: уж не г-на ли Медведева?
И, наверное, главный вопрос:
- Сколько, по данным МОН, с 2013 года (момента перехода имущества РАН в ФАНО) по 2019 г. было получено денег за фрахт НИС «Академик Иоффе» и «Академик Вавилов»? Куда и кому, в каких пропорциях были распределены эти средства: государству, ИО РАН, ремонт НИС, премии чиновников ФАНО и МОН?
Редакция рассчитывает получить от Министерства науки и образования оперативный и внятный ответ в установленные законом о СМИ сроки.
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