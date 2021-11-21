Улита Миннауки

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21 ноября 2021, 11:20 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Неспешное как улитка, Минобрнауки спустя 19 дней после ареста НИС «Академик Иоффе» рассказало, что вытащит и, конечно, спасет всех. Если арест судна затянется. Но самое главное: ура, товарищи! – создана комиссия, которая досконально изучит вопрос. Вот именно это и пугает!

Так как, цитируем сообщение пресс-службы Миннауки: «Комиссию возглавили заместители министра Алексей Медведев и Петр Кучеренко». Г-н Медведев, закаленный боец ещё со времен, когда всей наукой в стране рулил студент-заочник Михаил Котюков. Именно при нем, Медведеве, ежегодно вначале продлевались договоры фрахта «Академика Иоффе», а затем внезапно расторглись. Вследствие чего и произошел арест. То есть: г-н Медведев будет проверять действия г-на Медведева!

Официальный вопрос Минобрнауки:

- В период фрахтования НИС «Академик Иоффе» и «Академик Вавилов» сторонними организациями требовалось ли на эти действия какое-либо разрешение комиссии /департаментов, иных административных единиц/ ФАНО, а затем Миннауки?

- Если да, то каких именно? За чьей подписью были даны такие разрешения? На основании какого официального решения в 2019 году договор фрахта не был продлен? Кто из заместителей министра курировал научный флот с 2013 по сегодняшний день?

- Если нет, то почему в течение пяти лет (с 2013 года, когда было образовано ФАНО) в агентстве, а затем и МОН не знали (?) о том, что два крупнейших научных судна России отданы во фрахт третьей стороне? Как это возможно?

- В сообщениях СМИ, со ссылкой на пресс-службу говорится о том, что «Академик Иоффе», цитирую: «принадлежит» Институту океанологии РАН. Открываем Морской регистр РФ и читаем: «собственник: Российская Федерация». Оператор, действительно, ИО РАН. Также согласно ФЗ о реформе РАН, все имущество, которое раньше находилось в распоряжении РАН, а также Академии сельхознаук (РАСХН) и Академии медицинских наук (РАМН) перешли под контроль ФАНО. А в состав имущества РАН входили «здания, сооружения, оборудование, приборы, суда научно-исследовательского флота, транспортные средства, средства связи и другое имущество, обеспечивающее деятельность и развитие академии и подведомственных ей организаций…»

Так кому на самом деле на правах собственности принадлежит научный флот России? Кто принимает конкретные решения по каким-либо действиям с ним? Кто является оператором доведения государственных финансовых ресурсов до флота? Чья, например, подпись стоит под выделением денег на ремонт судов: уж не г-на ли Медведева?

И, наверное, главный вопрос:

- Сколько, по данным МОН, с 2013 года (момента перехода имущества РАН в ФАНО) по 2019 г. было получено денег за фрахт НИС «Академик Иоффе» и «Академик Вавилов»? Куда и кому, в каких пропорциях были распределены эти средства: государству, ИО РАН, ремонт НИС, премии чиновников ФАНО и МОН?

Редакция рассчитывает получить от Министерства науки и образования оперативный и внятный ответ в установленные законом о СМИ сроки.

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