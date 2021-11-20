Космонавт Антон Шкаплеров признался, что верит в инопланетян

Российский космонавт Антон Шкаплеров уверен, что мы не одни во Вселенной. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Господа Бога мы не видели, но мы уверены, что он нас видит, оберегает, это уж точно. Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть. Не можем мы в таком безграничном пространстве, как Вселенная, быть только одни»,- сказал Шкаплеров.
Антон Шкаплеров прибыл на МКС вместе с «киноэкипажем» актрисой театра и кино Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко . В настоящее время он находится на МКС в составе 66-й длительной экспедиции. Кроме Шкаплерова на МКС работают российский космонавт Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт ESA Маттиас Маурер.
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