Космический корабль с космонавтом Шкаплеровым, кинорежиссёром Шипенко и актрисой Пересильд на борту причалил к МКС

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5 октября 2021, 16:11

NASA, фото: globallookpress.com

Космический корабль "Союз МС-19" с актрисой театра и кино Юлией Пересильд, кинорежиссером Климом Шипенко и космонавтом "Роскосмоса" Антоном Шкаплеровым на борту во вторник прибыл на Международную космическую станцию (МКС).

При стыковке к модулю "Рассвет" поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения "Курс". В Центре управления полётами (ЦУП) велели Антону Шкаплерову перейти на ручное управление.

Вскоре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в социальной сети Telegram о произведённой в 15:22 мск стыковке ТПК "Союз МС-19" с МКС.

Теперь космонавту и актрисе с режиссёром предстоит проверить герметичность, обеспечить равное давление между кораблем и МКС. После всей подготовки около 17:05 мск можно будет открыть переходные люки.

Старт пилотируемого космического корабля с "киноэкипажем" на борту состоялся сегодня около полудня.

На космодроме Байконур Пересильд и Шипенко провожали родные люди.

Режиссёра - супруга Соня Карпунина и двое детей - дочь и сын.

Юлию Пересильд - дочки Анна и Мария, муж режиссёр Алексей Учитель и родители. Старшая дочь сказала, что очень волнуется и расслабится только после того, как мама выйдет на связь из космоса.

Телеведущая, продюсер, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки отметила, "что таких высот в нашем кино", как Юлия Пересильд, "не достигала ни одна женщина". "Внимания к нашей космонавтике стало больше,... даже NASA вело трансляцию на своем YouTube-канале", - подчеркнула Канделаки.

View this post on Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

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