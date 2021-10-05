Канделаки о Пересильд: таких высот в нашем кино не достигала ни одна женщина

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5 октября 2021, 14:47 Александр Саргин

фото: posta-magazine.ru

Сегодня в 11 час. 55 мин. с космодрома Байконур в космос отправился «киноэкипаж», в составе которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Третий участник полета – профессиональный космонавт Антон Шкаплеров, который оберегает киношников.

«Юлия Пересильд сейчас находится на высоте более 200 км над Землей, - сказала в беседе с «АН» телеведущая, продюсер, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. - Теперь можно говорить, что таких высот в нашем кино не достигала ни одна женщина. Если же быть серьезной, то очевидно, что внимания к нашей космонавтике стало больше. Неслучайно, что даже NASA вело трансляцию на своем YouTube-канале».

Напомним, что в процессе полета пройдут съемки для фильма «Вызов», по сути, первого отечественного игрового проекта, часть работы над которым состоится в реальных условиях на Международной космической станции.

«Будет ли больше внимания к нашему кино? – размышляет Канделаки, - узнаем, когда фильм выйдет на экраны. В любом случае за Юлю можно радоваться прямо сейчас. О полете в космос мечтают многие, а исполняют эту мечту единицы».

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