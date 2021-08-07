Генерал-полковник Ситнов: вместе с Пересильд в космос нужно послать и Малахова 

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7 августа 2021, 16:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Известно, что первым человеком, побывавшим в космосе, был Юрий Гагарин. Также известно, что первой женщиной-космонавтом была Валентина Терешкова. А вот первым человеком, женщиной, космонавтом и актрисой одновременно станет, как предполагается, Юлия Пересильд. Она же мама двух очаровательных дочурок, рожденных от влюбчивого режиссера Алексея Учителя. Все они будут за нее очень переживать.

Есть мнение, что съемки фильма «Вызов», которые должны пройти на международной космической станции (режиссер Клим Шипенко, тоже летит), будут не только большим прорывом в освоении околоземного пространства, но и «подтверждением лидерства России в космической сфере». Гендиректор «главного канала страны» Константин Эрнст сообщил СМИ, что «главное, ради чего делается фильм, - это вернуть в глазах молодого поколения престиж профессии космонавта». Примечательно, что медиаменеджер не назвал причин того, почему же «в глазах молодого поколения» был потерян престиж профессии космонавта (и не только ее) и какую роль в этом сыграли масс-медиа, особенно те, которые выходят на огромную аудиторию. Кстати, девиз этой ленты звучит очень по-русски: «Хьюстон, у нас нет проблем!», на все про все у Фонда кино было запрошено 400 млн рублей.

Когда Юлия Пересильд снималась в фильме «Край» (реж. Алексей Учитель), ей не был нужен скафандр

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, ныне покойный Алексей Леонов в одном из интервью «АН» сетовал о том, что когда космонавт Елена Серова полгода была в космосе, то никто об этом «вообще ничего не знал»! Но за это же время, по словам Леонова, по телевидению был аншлаг Собчак и ее мужчин, ну и «вообще какое-то кривое королевство Аллы Пугачевой».

«Посмотрите, какую передачу о полководцах после полуночи ведет министр культуры, а об этих … идет полное повествование в восемь-девять часов вечера. Как это так? Почему!? Против нашего телевидения уже давно пора заводить уголовное дело!» - сказал тогда Алексей Леонов.

Телеведущие Андрей Малахов и Ксения Собчак часто находятся в эфире

Отметим, что пребывание режиссера и актрисы на орбите намечено на 5-17 октября, но уже в сентябре на «первом» телеканале начинается трансляция шоу о том, как проходил отбор главных героев на участие в фильме. Более того, дней за 10-12 до старта космического корабля «Союз МС -19», на котором полетят наши герои, на космодроме Байконур обоснуется группа телевизионных деятелей искусств из бессмертной передачи «Вечерний Ургант», и одноименный ведущий в легкой и непринужденной форме, постоянно шутя и радуясь жизни, начнет вести свои забавные выпуски, возвращая и прививая молодому поколению престиж профессии космонавта. И молодое поколение, посмотрев на Урганта, тоже, как и он, улыбаясь и смеясь, сразу же захочет лететь к звездам.

Многие представители нашей молодежи, посмотрев шоу Ивана Урганта, наверняка захотят отправиться в межгалактический путь

А ведь режиссер Клим Шипенко снял отличнейший фильм «Салют-7», который можно смотреть бесконечно (оператор-гений Сергей Астахов)! В нем показан действительно ратный труд настоящих героев, - героев космоса Виктора Савиных и Владимира Джанибекова, которые в нечеловеческих условиях, в далеком, холодном, враждебном и безмолвном космосе, реанимировали космическую станцию «Салют-7». И ведь абсолютно всё было экономно снято на Земле…

Накануне, по сообщениям СМИ, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев был уволен со своей должности по причине того, что выступил категорически против съемок на МКС фильма «Вызов». А ведь, по утверждениям коллег, это был последний космонавт и «единственно по-настоящему компетентный сотрудник» в руководстве «Роскосмоса»! Чуть позже пресс-служба госкорпорации распространила сообщение, что после встречи с Дмитрием Рогозиным и «с учетом компетенций Сергея Крикалева» было решено оставить его в должности.

«Хотя Крикалева восстановили в должности, - рассказал «АН» академик РАЕН, член президиума Российской академии ракетных и артиллерийских наук, начальник вооружения Вооруженных сил РФ (1994-2000 гг.), генерал-полковник Анатолий Ситнов, - выглядел он несколько озадаченно. Крикалев решил высказать свое профессиональное суждение по этому вопросу – вот и «получил».

Легендарный космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев - абсолютный профессионал своего дела и достойный человек

Генерал-полковник от всей души лично поздравил Дмитрия Рогозина с выводом в космическое пространство нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука». Ведь это все-таки 20 тонн, констатирует Анатолий Ситнов, и доставить модуль на опорную орбиту, состыковать, «пусть даже с небольшими огрехами», - это громадный успех за последние 20 лет! Напомним, что в МЛМ «Наука» есть специальная каюта, в которой, возможно, будет ночевать Юлия Пересильд. По словам Рогозина, «это дело житейское, бытовое, и они сами между собой договорятся, кто там и где будет ночевать».

Режиссер Клим Шипенко и летчик-космонавт Антон Шкаплеров, которые вместе с Юлией Пересильд полетят на МКС, наверняка уступят актрисе для ночевки лучшее место в модуле «Наука»

«Когда ты не видишь никаких проблем, связанных с космосом, - замечает Ситнов, - то можно заниматься актрисами. Так что вместе с Пересильд в космос нужно послать и Малахова. Тогда все будет нормально, потому что там будет создана, так сказать, семейная трагедия с положительным концом».

Генерал-полковник напоминает, что это раньше у нас была целая плеяда великих космонавтов, которые «могли работать в космосе»: Волк, Крикалев, Залетин, Савиных, Джанибеков и многие другие, а «сейчас на орбите таких нет». «Что я могу сказать Юлии Пересильд? - задается вопросом Анатолий Ситнов. – Пусть улыбается. Но главное, когда полетит, пусть пьет поменьше воды, ведь ее там так мало…»

Все фото взяты из открытых источников

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