На Кутузовском проспекте столкнулись автомобили известного автоблогера и бизнесмена из списка Forbes — два человека погибли

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20 ноября 2021, 18:06 Источник: Znak

Саид Губденский, фото из Instagram said.gubdenskiy

На Кутузовском проспекте Москвы произошло ДТП с участием трех иномарок. Как сообщают СМИ, за рулем BMW был известный блогер Саид Губденский, владельцем еще одного автомобиля, Mercedes, является бизнесмен из списка Forbes Ратмир Тимашев.

По сообщению Московской госавтоинспекции, водитель BMW 6 серии, двигаясь по направлению в область, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo и Mercedes. Водитель BMW умер на месте аварии. Пассажир был доставлен в больницу, где позже скончался.

Как пишет Baza, за рулем BMW находился блогер Саид Губденский. Его Instagram был посвящен автомобилям. Mercedes, по предварительной информации, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву. Находился ли он в автомобиле в момент аварии, неизвестно.

Ранее в октябре ДТП с участием другого популярного блогера произошло на западе Москвы. Bentley, за рулем которого находилась блогер и дизайнер Ирина Ледник, сбил несовершеннолетнего ребенка на пешеходном переходе.

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