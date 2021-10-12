В Москве известный блогер сбила ребенка на пешеходном переходе

Во вторник, 12 октября, на западе Москвы Bentley, за рулем которого находилась популярный блогер и дизайнер Ирина Ледник, сбил несовершеннолетнего ребенка на пешеходном переходе.
«В районе пятого дома на улице Столетова автомобиль Bentley совершил наезд на несовершеннолетнего», - сообщили в пресс-службе МВД.
Пострадавшему ребенку меньше 12 лет. Его с подозрениями на сотрясение мозга и ушибы доставили в медучреждение.
Ирина Ледник утверждает, что вела машину на низкой скорости, но подросток внезапно выскочил на пешеходный переход на самокате. Блогер призналась, что находится в состоянии шока. Ее слова передает «МК».
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы погиб мужчина на электросамокате после столкновения с «Газелью».
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