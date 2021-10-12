На востоке Москве погиб мужчина на электросамокате при столкновении с «Газелью»

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 октября 2021, 18:59

самокат, фото: pixels.com

Во вторник, 12 октября, на востоке Москвы произошло столкновение между мужчиной на электросамокате и грузовым автомобилем. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале Госавтоинспекции.

«Предварительно, водитель автомобиля «ГАЗель» совершил левый поворот на улицу Байкальская с улицы Иркутская, а мужчина, управляющий электросамокатом ехал во встречном направлении и врезался в заднюю часть машины», - пояснили в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия, мужчина скончался от полученных травм.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и ДПС. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

Ранее сообщалось, что около Киевского вокзала в Москве под колесами электробуса погибла женщина. На проезжую часть ее столкнул мужчина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости