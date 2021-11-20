На аукционе MacDougall's продадут письмо Екатерины II о важности вакцинации

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20 ноября 2021, 16:49 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Одним из лотов на торгах аукционного дома MacDougall's станет письмо Екатерины II о вакцинации. Сейчас документ выставлен в качестве экспоната предаукционной выставки в Усадьбе Зубовых в Москве.

Рассуждая об актуальности экспоната в условиях пандемии, глава аукционного дома Уильям МакДугалл, сказал в интервью ТАСС, что коллекционер, обладатель уникального письма, «посчитал своевременным и нужным расстаться с ним в такой момент».

Как известно, во время эпидемии чумы Екатерина II подала подданным личный пример, сделав прививку. Императрице привили оспу от больного крестьянского мальчика.. Вакцин в те времена не существовало — Екатерине сделали надрез на руке и поместили туда биоматериал, взятый от зараженного. Примеру императрицы последовали 150 человек из ее окружения.

Письмо Екатерины - первый известный документ о самой первой в России кампании по вакцинации. «Между прочими предметами должности <…> одним из главнейших почитаться должен заведение прививания», - пишет Екатерина генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву. Там же она делится мыслями, как устроить вакцинацию, поскольку без нее «великий вред особливо в простом народе».

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