В 19-м веке человечество регулярно сталкивалось с эпидемиями холеры

Аргументы Недели → История 13+

10 ноября 2021, 22:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

YouTube

В нынешнее время про холеру практически ничего не слышно. Но в позапрошлом веке она считалась едва ли не такой же опасной, как чума. В своё время было даже несколько пандемий, в результате которых умирали сотни тысяч, а то и миллионы людей. Точные статистики заболевших не велись нигде. Тогда просто не существовало подобных возможностей. Но всё же холеру считали за смертельное заболевание, которое не щадит никого в прямом смысле слова. Напомним, что холера – это крайне острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholera. Эпидемические её очаги образовывались обычно в Африке, Южной Америке и на территории Юго-Восточной Азии. Впрочем, Россию эта зараза тоже затрагивала.

Первые глобальные вспышки холеры в истории нашей родины возникли во времена Николая I в 1830-1831 годах. Это произошло уже вскоре после окончания очередной русско-турецкой войны. Пандемия же сама зародилась в Индии в долине Ганга, где всегда царили грязь и антисанитария. В Россию этот недуг пришёл через Персию и Закавказье. Из-за этого кошмара в том же Тифлисе осталось чуть ли не одна четверть жителей города. Отдельные проявления холеры фиксировались в Астрахани в 1817 году или 1823-м. Для русских врачей эта болезнь считалась диковинной и неизвестной. Российская медицина и понятия не имела, как именно бороться с такой угрозой. Поначалу её даже путали со всемирно известной чумой. Только по официальным данным, из более, чем 400 000 заболевших холерой, умерли 197 069 человек, что составляет 40% летальности.

Во время вспыхивающих эпидемий врачи делали в прямом смысле всё, что могли и умели. Они строили временные холерные больницы, разворачивали специальные госпитали и дезинфекционные пункты. Но народу это обычно не сильно нравилось. В Крыму тогда даже вспыхивали целые восстания против «массовых отравлений населения». Царские служащие поливали колодцы хлорной известью, дабы избежать отравления. Люди же воспринимали это дело за умышленную попытку уничтожения. Бывало даже так, что бунтовщики врывались в казённые больницы в поисках мнимых врагов. Вот до какой «беспредельщины» доходила тогда холерная ситуация в России. В нашем фольклоре даже появился целый миф о холере, как о «злобной и страшной старухе с обезображенным лицом».

Позднее холеру всё-таки научились лечить, как и все бактериологические заболевания. Но это случилось намного позднее, чем планировалось. Отдельные эпидемии продолжали вспыхивать и в 20-м столетии. Известно, что любимая женщина Ленина Инесса Арманд как раз скончалась именно от этой болезни. Немало жизней холера унесла во время Гражданской войны в России, а также в последующие дни Второй Мировой. Впрочем, и в 1970 году в Советском союзе тоже вспыхнула эпидемия. Это произошло уже на территории Астраханской и Одесской областей. Правда власти тогда среагировали мгновенно и быстро загасили очаг. Как ни крути, а в те дни медицина уже была достаточно развитой, чтобы не допустить массовой смертности от этого недуга.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости