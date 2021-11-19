Министра культуры Крыма Арину Новосельскую отправили на два месяца в СИЗО за взятку

Аргументы Недели → Общество 13+

19 ноября 2021, 21:16 Источник: Коммерсантъ

Арина Новосельская, фото с сайта правительства Республики Крым

Министр культуры Крыма Арина Новосельская, задержанная по подозрению в получении крупной взятки, отправлена на два месяца в СИЗО.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов с требованием избрать в отношении Новосельской меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Басманного суд Москвы.

О том, что в отношении крымского министра культуры начаты следственные действия, сообщил вчера в своем Facebook глава республики Сергей Аксенов. «Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», — написал он.

Позже в пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что в отношении Новосельской возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году чиновница получила от строительной компании из Санкт-Петербурга 25 млн рублей за покровительство при строительстве здания Центра детского театрального искусства в Симферополе. Контракт оценивался в сумму более 1 млрд рублей. Объект должны были сдать в конце 2019 года, однако строительство до сих пор не закончено.

Новосельская возглавляла этот театр, до того как в 2014 году была назначена на пост министра культуры Крыма

Арина Новосельская стала широко известна этой весной, когда в соцсетях разошелся ролик, на котором она во время правительственного заседания, проводившегося в режиме видеоконференции, нецензурно выругалась.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости