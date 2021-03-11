Министр культуры Крыма нецензурно выругалась на совещании с Аксеновым

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11 марта 2021, 13:54

Фото: фейсбук Сергея Аксенова

Во время прямой трансляции заседания штаба по решению вопросов Федеральной целевой программы Арина Новосельская, министр культуры Республики Крым, неожиданно закричала, употребляя ненормативную лексику.

Больше всех удивился глава региона Сергей Аксенов. «Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там?! Вы совсем там?» – воскликнул он. Аксенов был явно обескуражен услышанным и распорядился, чтобы по поводу случившегося провели служебное расследование.

Осознав, в какую передрягу попала, Новосельская начала извиняться, объяснив, что не сдержалась из-за проблем с компьютером. Но извинения приняты не были.