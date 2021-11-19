В Екатеринбурге противники QR-кодов устроили акцию протеста прямо в здании областного суда

Противники введения QR-кодов в Екатеринбурге устроили акцию протеста прямо в здании областного суда, где 19 ноября рассматривался иск уральских общественников и юристов к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о законности введения QR-кодов.
Истцы требуют признать недействующей часть указа губерантора, о«чистых зонах» - имеются в виду общественные места, куда вход будет возможен только по QR-коду. Авторы иска считают такую меру «избыточной» и «сегрегационной».
Как сообщил портал E1, более 50 человек пытались пройти к председателю суда, чтобы заявить о своих требованиях. Однако приставы на дели им этого сделать: заблокировали дверь и выключили свет в коридоре. До этого участники акции пытались попасть в зал заседаний, где рассматривался иск, однако он оказался не рассчитанным на такое количество людей.
Как отмечает портал, почти ни у кого из протестующих не было на лице защитной маски.
Решения по иску пока не вынесено.
Ранее сообщалось, что в России нарастают настроения против QR-кодов и массовой вакцинации.
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