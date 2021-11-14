В России нарастают настроения против QR-кодов и массовой вакцинации

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14 ноября 2021, 21:51 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Введение QR-кодов в транспорте и усиление вакцинации вызвали отнюдь не радостные настроения среди большинства россиян. Появились серьёзные опасения, что специальные коды появятся и в общественном транспорте, что нанесёт немалый удар по экономике страны. Также очень недовольны ситуацией пенсионеры старше 60. Некоторые из них полагают, что все введённые ограничения, слишком суровые, и требуют корректировки.

В соцсетях же и вовсе появляются агрессивные комментарии, призывающие едва ли не к массовым выходам на улицы. Обвинители скандируют всевозможные лозунги и обвиняют правительство в эйджизме, дискриминации и прочих нарушениях прав человека. Между тем, представители власти заявляют, что никакой дискриминации нет, но при этом, не отрицают то, что в плане внедрения QR-кодов нужно действовать с большой осторожностью.



В интернете сильно выросла активность антиваксеров, то есть тех, кто считает, что любая вакцина против «ковида» вредоносна. Российские медики уже окрестили такие заявления глупыми и несуразными. Впрочем, антиваксеры столкнулись с обратной силой в лице сторонников всеобщей вакцинации. «Никто из нас не умер, и вы не умрёте»,- говорят антипрививочникам люди, уже принявшие препараты против коронавируса. Противники вакцинации продолжают упорствовать и утверждать о непроверенных вакцинах и ссылаться на доктрину ЕС по поводу отечественных лекарств. Споры нередко приводят к серьёзным конфликтам с оскорблениями и с переходами на личности. Подобными «битвами» просто кишат такие соцсети, как «Вконтакте» и российский «Фейсбук». В Youtube-комментариях ситуация не лучшая. Там между собой сходятся целые группы антиваксеров и тех, кто выступает за прививки для всех россиян.

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