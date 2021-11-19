Профессор вирусологии Альтштейн допустил, что благодаря вакцинации пандемия может закончиться в 2022 году

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19 ноября 2021, 14:27 Источник: ТАСС

вакцинация, Bodo Schackow/dpa

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса нового типа может закончиться в 2022 году благодаря вакцинации.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что верит в возможность справиться с эпидемией COVID-19 в следующем году. Вирусолог заметил, что имеющиеся вакцины против коронавирусной инфекции достаточно эффективны, а их применение позволит победить пандемию.

Профессор обратил внимание на то, что коронавирус полностью не уйдет, однако в мире уже не будут регистрироваться высокие показатели по заболеваемости и смертности.

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