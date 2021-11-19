Аргументы Недели Общество 13+

Профессор вирусологии Альтштейн допустил, что благодаря вакцинации пандемия может закончиться в 2022 году

, 14:27 Источник: ТАСС

Профессор вирусологии Альтштейн допустил, что благодаря вакцинации пандемия может закончиться в 2022 году
вакцинация, Bodo Schackow/dpa

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса нового типа может закончиться в 2022 году благодаря вакцинации.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что верит в возможность справиться с эпидемией COVID-19 в следующем году. Вирусолог заметил, что имеющиеся вакцины против коронавирусной инфекции достаточно эффективны, а их применение позволит победить пандемию.

Профессор обратил внимание на то, что коронавирус полностью не уйдет, однако в мире уже не будут регистрироваться высокие показатели по заболеваемости и смертности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Премьер-министр Белоруссии Головченко заявил, что Запад ничего не делает для решения проблемы с мигрантами

Премьер-министр Белоруссии Головченко заявил, что Запад ничего не делает для решения проблемы с мигрантами

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад не совершает никаких действий для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу с беженцами на белорусско-польской границе.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Политика

В мире

Политика

Шоу-бизнес

Политика

В мире