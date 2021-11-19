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Песков заявил, что Кремль не комментирует тему исследований вакцины от COVID-19 для подростков

, 13:00 Источник: ТАСС

Песков заявил, что Кремль не комментирует тему исследований вакцины от COVID-19 для подростков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, 19 ноября, что Кремль не комментирует исследования и перспективы ввода в оборот вакцины от коронавируса нового типа для подростков.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, как в администрации президента Российской Федерации оценивают перспективы и вероятные сроки начала вакцинации несовершеннолетних, подчеркнул, что это вопрос "не для Кремля".

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что сертификацией "взрослых" и "детских" препаратов от COVID-19 занимаются другие структуры.

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