Песков заявил, что Кремль не комментирует тему исследований вакцины от COVID-19 для подростков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, 19 ноября, что Кремль не комментирует исследования и перспективы ввода в оборот вакцины от коронавируса нового типа для подростков.
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, как в администрации президента Российской Федерации оценивают перспективы и вероятные сроки начала вакцинации несовершеннолетних, подчеркнул, что это вопрос "не для Кремля".
Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что сертификацией "взрослых" и "детских" препаратов от COVID-19 занимаются другие структуры.
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