Какие прививки делают детям и когда их начнут прививать от коронавируса

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18 ноября 2021, 17:00 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

По всему миру все больше стран предлагают вакцины против COVID-19 для детей старше 12 лет. Например, в Израиле однократную дозу вакцины против коронавируса уже получили больше половины детей старше 12 лет и некоторые – младшего возраста. Кому-то из них вкололи даже бустерные уколы. В России детей в программу вакцинации от коронавируса пока не включили. Но клинические испытания идут полным ходом.



В нашей стране уже давно существует так называемый Национальный календарь профилактических прививок. Он представляет собой перечень всех прививок, которые государство бесплатно предоставляет всем гражданам. Увы, список этот не полный, но все вакцины, которые в него входят, сделать рекомендовано абсолютно всем.



«Сейчас в рекомендованный перечень входят прививки от одиннадцати инфекционных заболеваний, – говорит врач высшей категории, член Союза педиатров России, доктор медицинских наук и член ассоциации ICNA Ен Джун ЧОЙ. – Среди них туберкулез, гепатит В, ротавирус, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция, пневмококк, грипп и менингит. Также нужно прививаться от кори, краснухи, паротита, гепатита А и ветрянки. Для здоровых детей есть определенная схема или график вакцинации. Если у ребенка есть какие-то патологии, для него схема вакцинации составляется индивидуально. Делает это педиатр и профильный специалист».

Когда делать прививку Против чего Новорожденные в первые 24 часа жизни Вирусный гепатит В (первая вакцинация) Новорожденные на 3-7 день жизни Туберкулез 1 месяц Вирусный гепатит В (вторая вакцинация) 2 месяца Вирусный гепатит В (третья вакцинация) – группы риска Пневмококковая инфекция (первая вакцинация) 3 месяца Дифтерия, коклюш, столбняк (первая вакцинация) Полиомиелит (первая вакцинация) Гемофильная инфекция (первая вакцинация) – группы риска 4,5 месяца Дифтерия, коклюш, столбняк (вторая вакцинация) Гемофильная инфекция (вторая вакцинация) – группы риска Полиомиелит (вторая вакцинация) Пневмококковая инфекция (вторая вакцинация) 6 месяцев Дифтерия, коклюш, столбняк (третья вакцинация) Вирусный гепатит В (третья вакцинация) Полиомиелит (третья вакцинация) Гемофильная инфекция (третья вакцинация) – группы риска Начиная с 6 месяцев и каждый год Грипп (осенью) 12 месяцев Корь, краснуха, эпидемический паротит Вирусный гепатит В (четвертая вакцинация) 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции 18 месяцев Первая ревакцинация против полиомиелита Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 6-7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка Ревакцинация против туберкулеза 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка Третья ревакцинация против полиомиелита

МОЖЕТ ЛИ ВОЙТИ В ЭТОТ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА?



Клинические испытания Спутника V у детей и подростков от 12 до 17 лет стартовали в начале июля и длиться эти испытания будут год. Чем вакцина для детей отличается от вакцины для взрослых? Концентрацией. Для младшего возраста ее уменьшили в пять раз.



По словам главного врача московской городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко, клинические испытания вакцины идут благоприятно. И вакцинация детям – на самом деле нужна, так как сейчас они переносят коронавирус достаточно тяжело.



Видимо по этой причине прививку от короны для детей хотят сделать обязательной. По заявлению главного внештатного педиатра Минздрава Александра Баранова, эта мера – необходимость, и он верит, что вакцинация детей начнется в ближайшее время. А еще Баранов призвал органы власти обратить внимание на антипрививочников и бороться с врачами, которые подвергают вакцину сомнениям.



И несмотря на то, что Владимир Путин постоянно высказывается против обязательной вакцинации, наименее защищенные слои населения все-таки принуждают. Во многих регионах пенсионеров прививаться уже заставили, поэтому вероятность того, что и для детей прививка будет обязательной – тоже есть. Нам же остается только ожидать дальнейших решений правительства и окончания клинических испытаний – только тогда будет известно включат ли подростков в пресловутую программу вакцинации и будет ли это обязательно.

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