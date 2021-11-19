Вирусолог Альтштейн заявил, что Россия прошла пик по заболеваемости коронавирусом

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил на пресс-конференции на тему "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация" в пятницу, что Россия прошла пик по заболеваемости коронавирусом.
Анатолий Альтштейн, однако, обратил сегодня внимание на то, что заболеваемость в России останется на высоком уровне, пока не будут улучшены результаты вакцинации населения против COVID-19.
Вирусолог также выразил мнение, что нерабочие дни, которые ранее были объявлены в стране, в целом оказали на течение пандемии не слишком большое влияние, но в Москве количество случаев заражения коронавирусом снизилось существенно.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.