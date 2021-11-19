Вирусолог Альтштейн заявил, что Россия прошла пик по заболеваемости коронавирусом

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19 ноября 2021, 12:52 Источник: РИА "Новости"

больница, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил на пресс-конференции на тему "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация" в пятницу, что Россия прошла пик по заболеваемости коронавирусом.

Анатолий Альтштейн, однако, обратил сегодня внимание на то, что заболеваемость в России останется на высоком уровне, пока не будут улучшены результаты вакцинации населения против COVID-19.

Вирусолог также выразил мнение, что нерабочие дни, которые ранее были объявлены в стране, в целом оказали на течение пандемии не слишком большое влияние, но в Москве количество случаев заражения коронавирусом снизилось существенно.

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