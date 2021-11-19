В России за сутки выявили 37 156 случаев заражения COVID-19
19 ноября 2021, 11:32
За минувшие сутки в России выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, новые случаи заболевания были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 2 439 (6,5%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 9 257 068 случаев заболевания.
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