В России за сутки выявили 37 156 случаев заражения COVID-19

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19 ноября 2021, 11:32

анализ крови, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За минувшие сутки в России выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, новые случаи заболевания были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 2 439 (6,5%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 9 257 068 случаев заболевания.

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